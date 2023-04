Die besten Filme

Oscar-Preisträgerin Olivia Colman in "Empire of Light"

Die Neustarts in Oberösterreichs KinosDer mit dem Umweltpreis von Locarno prämierte Dokumentarfilm von Nikolaus Geyrhalter skizziert, wie die Menschen die Erde mit Müll verseuchen.Ein in Cannes prämierter Spielfilm als Thriller, der von einem jungen Mann handelt, der in Ägypten zwischen die Fronten der Eliten gerätDer britische Regiestar Sam Mendes blickt in diesem Spielfilm auf das kleinstädtische Küstenleben seiner Heimat aus Sicht einer Kino-Belegschaft, mit Colin Firth, Olivia Colman.Die Oberösterreicherin Miriam Fussenegger und Kabarett-Star Otto Jaus in der turbulenten Liebes- und FinanzkomödieDokumentarfilm über den feministischen Kampf in Südamerika wie über das Streben nach Gerechtigkeit von afroamerikanischen US-Bürgern