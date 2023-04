Die besten Filme

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

info Mit dem Klick auf das Icon fügen Sie das Schlagwort zu Ihren Themen hinzu. info Mit dem Klick auf das Icon öffnen Sie Ihre "meine Themen" Seite. Sie haben von 15 Schlagworten gespeichert und müssten Schlagworte entfernen. info Mit dem Klick auf das Icon entfernen Sie das Schlagwort aus Ihren Themen. Fügen Sie das Thema zu Ihren Themen hinzu.

Die Neustarts in Oberösterreichs KinosZwischen Horror und surrealem Kino: Elizabeth Banks inszeniert (nach wahren Begebenheiten) einen Bären auf Koks. In seiner letzten Rolle zu sehen: der verstorbene Ray Liotta.Australische Komödie über eine Frau mit einer cleveren Geschäftsidee: sexy Männer fürs Putzen und mehrNeuadaption von Alexandre Dumas’ Meisterwerk u. a. mit Vincent Cassel, Romain Duris, Vicky KriepsDokumentarisches Stadtporträt weit abseits von Kriminalität, Müll und ArbeitslosigkeitÖsterreichischer Horror über eine alkoholkranke Mutter und den Schrecken der VergangenheitEine 92-Jährige geht mit Dany Boon auf eine lange Taxifahrt durch ihr früheres Leben.Der Anime-Film des berühmten japanischen Künstlers Makoto Shinkai verbindet eine Geschichte über das Erwachsenwerden mit der Bedrohung der Umwelt.Originelle Parabel für eine Welt ohne Ausgrenzung, in der sich eine junge Frau nach der Hauptrolle in ihrem Leben sehnt