Die besten Filme

"Der Pfau" führt Banker in ein Landhaus zum Teambuilding. (Tobis Film)

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

info Mit dem Klick auf das Icon fügen Sie das Schlagwort zu Ihren Themen hinzu. info Mit dem Klick auf das Icon öffnen Sie Ihre "meine Themen" Seite. Sie haben von 15 Schlagworten gespeichert und müssten Schlagworte entfernen. info Mit dem Klick auf das Icon entfernen Sie das Schlagwort aus Ihren Themen. Fügen Sie das Thema zu Ihren Themen hinzu.

Die Neustarts in Oberösterreichs KinosFilm über ein Ehepaar mit einem Kaftan-Geschäft in MarokkoRoadmovie des Japaners Hirokazu KoreedaSkurriler Krimi um Banker beim Teambuilding auf einem schottischen LandsitzThriller mit Willem Dafoe als KunstdiebDoku über vier junge Erwachsene mit Down-SyndromFortsetzung der Action-Komödie über einen Teenager, der sich in sein erwachsenes Superhelden-Alter-Ego Shazam verwandelt