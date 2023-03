Die besten Filme

"Creed III": Michael B. Jordan steigt wieder in den Ring.

Die Neustarts in Oberösterreichs KinosMichael B. Jordan wandelt wieder auf Sylvester Stallones Spuren, diesmal führt der Marvel-Star Regie.In dem sechsfach für den Oscar nominierten Drama verkörpert Cate Blanchett eine furiose bis diabolische Dirigentin, die Tiroler Cutterin Monika Willi ist für den Academy Award nominiert.Der deutsche Comedian Felix Lobrecht ist in der Berliner Gropiusstadt aufgewachsen und erzählt davon in seinem Roman "Sonne und Beton", nun folgt der Film zum Bestseller.Dokumentarfilm über die österreichische Wintersport-KaderschmiedeNeuer Film mit Verena Altenberger und Thomas Prenn (mehr auf Seite 10/11)