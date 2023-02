Die besten Filme

In "Ant-Man": Michelle Pfeiffer und Michael Douglas

Die Neustarts in Oberösterreichs KinosDer dritte Film aus der "Ant-Man"-Reihe soll der verrückteste sein. Scott alias Ant-Man (Paul Rudd), seine Freundin Hope/Wasp (Evangeline Lilly) sowie Hopes Eltern (Michael Douglas und Michelle Pfeiffer) landen im subatomaren Raum.Ein fantasievoller, französischer Film über einen jungen Raumfahrtfan, der sich zwischen dem Pariser Banlieue und dem Orbit bewegt.Animationsabenteuer für Jung und Alt, das hinab in die Stadt der Mumien führt (empfohlen ab 6 Jahren).Spielfilm über eine Kampfsportlerin, die ihrem Ex, der sie betrogen hat, Rache schwört.