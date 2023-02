Die besten Filme

Bild: Courtesy of Warner Bros. Pictures

"Last Dance": Salma Hayek, Channing Tatum in "Magic Mike" (Warner)

Die Neustarts in Oberösterreichs KinosSelbstfindung eines Starkochs (Gerard Depardieu)Drama um eine Gruppe Glaubensfrauen, die sich mit jahrelangem Missbrauch konfrontiert sehen, mit Frances McDormand, Rooney Mara, Claire FoyHorror von Oscar-Sieger Michel Hazanavicius ("The Artist")Horror von M. Night ShyamalanDrama über ein hartes Geschlechterschicksal in AlbanienChanning Tatum tanzt letztmals für Steven Soderbergh und mit Salma Hayek.AnimationsfilmDigital aufgerüstet kommt der Klassiker zum 25-Jahr-Jubiläum ins Kino.