Die besten Filme

Zen McGrath, Laura Dern, Hugh Jackman in "The Son"

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

info Mit dem Klick auf das Icon fügen Sie das Schlagwort zu Ihren Themen hinzu. info Mit dem Klick auf das Icon öffnen Sie Ihre "meine Themen" Seite. Sie haben von 15 Schlagworten gespeichert und müssten Schlagworte entfernen. info Mit dem Klick auf das Icon entfernen Sie das Schlagwort aus Ihren Themen. Fügen Sie das Thema zu Ihren Themen hinzu.

Die Neustarts in Oberösterreichs KinosDeutsche Komödie mit Moritz Bleibtreu, Laura Tonke und Wotan Wilke Möhring, in der Moritz Bleibtreu seinem prähistorischen Alter Ego begegnet.Für den Auslandsoscar nominiertes Drama über junge Freundschaft (Belgien)Das neue Abenteuer der Jugendlichen führt sie in Draculas Heimat.Pia Hierzegger in einem psychologischen HorrorthrillerDokumentarfilm über den Klassikstar mit starker, gesellschaftspolitischer StimmeFranzösischer Kriminalthriller über eine verbrannte Frau und einen obsessiven ErmittlerEin junge Französin sucht ihre familiären Wurzeln – ein mehrfach prämiertes Werk über Heimat und Identität.In der Regie von Oscar-Preisträger Florian Zeller ("The Father") kämpft Hugh Jackman mit seiner Rolle als Vater.