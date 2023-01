Die besten Filme

Simon Morzé als Franz Streitberger in "Der Fuchs"

Die Neustarts in Oberösterreichs KinosDer neue Film von Adrian Goiginger, in dem der Salzburger die harte Lebensgeschichte seines Urgroßvaters aufarbeitet (mehr oben)Französische Komödie über eine Putzfrau, der sich ein neues Leben offenbartAuf den futuristischen Spuren von "Chucky": Eine Hightech-Puppe soll ein Mädchen aufheitern, es endet in Blutvergießen.Zweieinhalb Jahre lang hat ein Kamerateam die Techno-Band Scooter begleitet, um deren Erfolgsgeschichte zu erzählen. Im Mittelpunkt steht Kult-Frontmann H. P. Baxter, der bürgerlich Hans Peter Geerdes heißt.