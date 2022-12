Die besten Filme

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Die Neustarts in Oberösterreichs KinosSpielfilm über eine Männerfreundschaft zwischen Stadt- und LandlebenDer flauschige Degenheld kehrt in einem Animationsabenteuer zurück.Irisches Roadmovie über eine Vater-Sohn-BeziehungDokumentarfilm über den großen Meister der (Western-)FilmmusikJury-Preis in Cannes für einen Film, der die Welt mit den Augen eines Esels zeigt.Die junge Schauspielerin Naomi Ackie verkörpert Whitney Houston.Florian D. Fitz als Vater eines Kindes, das die Geschlechterrollen sprengt Ausgewählte Starts bis 13. 1.Französischer Liebesfilm mit Lea Seydoux (ab 29. 12.)Doku über die Vereinbarkeit von Beruf und Familie von Marko Dorninger (ab 30. 12.)Action von Guy Ritchie mit Jason Statham (ab 6. 1.)Prämiertes, heimisches Kino über eine Frau im Schatten des Vaters (ab 6. 1.)Adrian Goigingers Film startet am 13. 1.