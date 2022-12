Die besten Filme

Carey Mulligan und Zoe Kazan im #MeToo-Film "She Said" (UPI)

Die Neustarts in Oberösterreichs KinosBurgtheater-Schauspieler Nicholas Ofczarek spielt "den finsteren Gesellen" in der Neuauflage des Kult-Gauners.Sensibler Dokumentarfilm über die geheim gehaltene Liebe einer belgischen Opernsängerin und einer chinesischen Pilotin.Norwegischer Spielfilm über eine junge Frau, die ungewollt und unbemerkt schwanger wird.Emmy-Gewinnerin Maria Schrader ("Vor der Morgenröte") erzählt von #MeToo und dem Fall Weinstein anhand zweier Reporterinnen (Carey Mulligan, Zoe Kazan).Adaption von Don DeLillos gleichnamigem Roman in der Regie von Noah Baumbach ("Marriage Story") über eine Patchworkfamilie mit Adam Driver und Greta Gerwig. Exklusiv im Moviemento Kino Linz