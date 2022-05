Die Neustarts in Oberösterreichs KinosVier Filme mit Größen wie den britischen Kletterern Pete Whittaker und Leo HouldingTragikomödie über die Suche eines Mannes nach dem Jugendfreund, der ihm während des Holocaust das Leben rettete.Forscherreise in die Welt der Amphibien für die FamilieScience-Fiction-ThrillerFamiliendrama über einen Buben, der an der Bluterkrankheit leidet