Die Neustarts in Oberösterreichs KinosFortsetzung der Romanze "After Passion"Tanz- Drama aus GeorgienDokumentarfilm über die Wiener SymphonikerUS-Independent-Film über Freundschaft und BetrugPassend in Hinblick auf die bevorstehenden US-Wahlen, blickt dieser Dokumentarfilm in die Welt von Trump-Wählern im US-Staat Ohio.