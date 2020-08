Die besten Filme

turned_in turned_in info Mit dem Klick auf das Icon fügen Sie das Schlagwort zu Ihren Themen hinzu. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon öffnen Sie Ihre "meine Themen" Seite. Sie haben von 15 Schlagworten gespeichert und müssten Schlagworte entfernen. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon entfernen Sie das Schlagwort aus Ihren Themen. turned_in Fügen Sie das Thema zu Ihren Themen hinzu.

Die Neustarts in Oberösterreichs KinosAnimationsfilm für Kinder und FamilienPorträt über die revolutionäre Künstlerin Hilma af KlintEpisodenfilm über junge Liebe in digitalen ZeitenEntführungsdrama aus den USAChristopher Nolans ("Inception", "The Dark Night") lang erwarteter Blockbuster, das Spionage-Werk soll den Weg für frische Ware aus den USA öffnen.Österreichische Tragikomödie über Geben und Nehmen (Regie: Johanna Moder). Mit Manuel Rubey, Josef HaderPrämierter Jugendfilm über Umbrüche in den Leben zweier Buben