Die besten Filme

Die Neustarts in Oberösterreichs KinosMischung aus filmischem Verwirrspiel und schwarzer Tragödie aus SpanienRassismus-Drama in einer deutschen Stadt, mit Sandra Hüller ("Toni Erdmann")US-Horror über "Escape Rooms"Dokumentarfilm über das erste rein weibliche Team beim "Whitbread Round The World"- Segelrennen im Jahr 1989Polens Oscar-Beitrag ist ein psychologischer Thriller über Gewalt, Religion, Schuld und Sühne am Beispiel eines Ex-Häftlings, der sich als Priester ausgibtHollywood-Star Jacki Weaver ("Silver Linings") als Mutter, die den Drag-Club ihres Sohnes geerbt hat