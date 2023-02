Judith Ivey als Agata, Claire Foy ("The Crown") als Salome (Orion Releasing/Michael Gibson)

Blut auf dem Leintuch zwischen zerschundenen Schenkeln, ausgeschlagene Zähne: Zu sehen sind diese Zeugnisse sexueller Gewalt im Oscar-nominierten Film "Die Aussprache" in knappen, aufflackernden Einstellungen. Jede fühlt sich in der Regie der Kanadierin Sarah Polley an, als würde die Leinwand unter Strom stehen.