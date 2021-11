Cumberbatch exklusiv im Kino

Für seine Verkörperung des Genies Alan Turing in "The Imitation Game" war der heute 45-jährige Schauspielstar Benedict Cumberbatch ("Sherlock") 2015 erstmals für den Oscar nominiert. Es wäre mehr als eine böse Überraschung, würde Cumberbatch ("Dr. Strange") dieses Jahr keine Nominierung als Hauptdarsteller im Film "The Power of the Dog" kassieren.

Am Wochenende ist "The Power of the Dog" in Oberösterreich exklusiv im Linzer Moviemento zu sehen (heute 14.45 Uhr, So. 14 Uhr), bevor am Montag die Kinos schließen. Darin verkörpert Cumberbatch im US-Staat Montana des Jahre 1925 den Ranchbesitzer Phil Burbank – einen narzisstisch-herrischen Viehtreiber, dessen Machtstrukturen ins Wanken geraten, als sein Bruder erneut heiratet. Regisseurin Jane Campion hat aus dieser Geschichte eine Inszenierung über Männlichkeit und Missbrauch geformt, die für den neuen Western prägend sein wird – mit Cumberbatch in Bestform. Am 1. 12. startet der Film auf Netflix. (nb)