"Creep Night", ein Linzer Phänomen des Horrorkinos

Zum zehnten Mal findet am 31. Jänner eine "Creep Night" in Linz statt – sie scheint genauso ein Erfolg zu werden, wie alle seit 2017. Bereits vergangene Woche konnten keine Plätze mehr für das erste Jubiläum im City Kino reserviert werden.

Die "Creep Night" hat sich zum Phänomen in Österreichs Programmkino-Szene entwickelt. Sie ist ein schnell ausgebuchter Magnet für junge Erwachsene, der zeigt, dass es Menschen zwischen 25 und 35 Jahre nicht nur scharenweise in Multiplexe zieht, um Comic-Kracher oder modernen US-Horror zu sehen. Sondern sehr wohl auch ins Arthauskino, wenn Angebot und Rahmen stimmen.

Den Machern – Patrik Zeiselberger (36) und Fabian Krenn (28) aus Linz – gelingt das mit Nischenfilmen. Sie bieten in City oder Moviemento alle drei Monate eine wahre Horrorspezialität aus den 70ern bis 90ern, die voll Grauen sein kann – weil sie noch immer zum Fürchten ist oder so aus der Zeit gefallen wirkt, dass es bereits witzig ist.

"Ich glaube, dass die Menschen bei uns das gemeinschaftliche Erlebnis Kino suchen und finden. Bei einer Szene erschrecken sich alle, bei der nächsten lachen sie", sagt Krenn, der beruflich Handy-Apps designt. Am 31. Jänner zeigen sie den Stephen-King-Kult "The Shining", der für ihre Verhältnisse fast zu sehr "Massengeschmack" ist.

So boten sie kaum Bekanntes wie "Toxic Avenger" (1984) – der Saal war voll. Was das "Creep Night"-Duo an den Arbeiten zwischen Kult und Trash fasziniert, ist ihre Machart. "Damals wurden die Effekte noch von Hand kreiert, nicht mit dem Computer. Das hatte seinen eigenen Reiz", sagt Zeiselberger.

Der Qualitätsmanager, ursprünglich aus Trieben (Stmk.), und Krenn lernten einander über Freunde kennen, ihr ausgefallener Filmgeschmack verband sie sofort.

Zeiselberger, der selbst Konzerte veranstaltete, fasste bald den Plan, für einen ihrer "Klassiker" einen Kinosaal zu mieten. "Ich wollte das wie ein Konzert angehen. Raum buchen, Wirbel machen, Plakatieren." Kinochef Wolfgang Steininger habe die Idee sofort gefallen und sie einfach machen lassen.

Allen, die "The Shining" (21 Uhr) gerne bei der "Creep Night" sehen wollen, rät Zeiselberger: "Kommt einfach vorbei, es werden fast nie alle reservierten Karten abgeholt." facebook.com/creepnightlinz

