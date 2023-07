„Bis ans Ende der Nacht“: Wenn der Polizist die verurteilte Dealerin liebt

Hat man sie im Ohr und im Herzen, stellt sie sich: die Frage, wie ein Film aussehen könnte, der die wildromantische Stimmung deutscher Chansons wie jene Hildegard Knefs in sich trägt. Mit „Bis ans Ende der Nacht“ ist dem Münchner Regisseur Christoph Hochhäusler ein solcher Kinospielfilm gelungen.„Schönes Mädchen ist ach so traurig / Schönes Mädchen hat Herz so schwer“ singt die Welserin Thea Ehre (23) als Leni – mit wunderschön herber Stimme, die wiederum der