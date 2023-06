"Asteroid City": Ein Film voller Stars, der gleichzeitig ein Theaterstück ist

Eine US-amerikanische Wüstenstadt, Mitte der 1950er-Jahre: Da hier vor 3000 Jahren ein Meteorit einschlug, der einen riesigen Krater hinterlassen hat, wird sie Asteroid City genannt. Am fiktiven Ort befindet sich in Wes Andersons Kinofilm ein Observatorium der US-Regierung, und es ist der Ort eines Kongresses, bei dem Schülerinnen und Schüler ihre technischen Erfindungen vorstellen. Die 50er-Jahre sind die Zeit des Kalten Krieges und des Wettlaufs ins All: Die USA und die Sowjetunion konkurrieren erbittert, sowohl auf der Erde als auch um die Vorherrschaft in der Raumfahrt. Daher finden im Hintergrund auch Atombombentests statt. Doch während all diese Programme laufen, kommen außerirdische Mächte ins Spiel. Die Stadt wird unter Quarantäne gestellt. Unter manchen in Asteroid City Festsitzenden bahnen sich zarte Liebesgeschichten an.

Riesiges Starensemble

Viele bekannte Hollywood-Schauspieler erzählen das Werk: Unter anderem sind Scarlett Johansson, Tom Hanks, Jason Schwartzman, Willem Dafoe, Margot Robbie und Tilda Swinton zu sehen. Der Film strotzt vor trockenem Humor und ist etwas kompakter als der Vorgänger „The French Dispatch“ geraten.

Starke Bilder

Ausgearbeitet werden die zwischenmenschlichen Beziehungen aber kaum. Der Film brilliert vor allem auf der optischen Ebene. Regisseur Wes Anderson hat eine spezielle Ästhetik. Seine Bildkomposition mit Liebe zum Detail und leuchtenden Farben kommen deutlich zum Tragen. Zu sehen sind Kakteen aus Pappmaché und pastellfarbene, helle Retrokulissen. Wenn sich die Eingesperrten in ihren Bungalows von Fenster zu Fenster unterhalten, sehen wir wunderschön gerahmte Einstellungen, die wie Gemälde aussehen.

Ein filmisches Theaterstück

Bei der Premiere auf den Filmfestspielen von Cannes habe sich Darstellerin Johansson wie im Theater gefühlt, sagte sie. Tatsächlich ist der Film von einer Metaebene gerahmt und selbst eigentlich ein Theaterspiel.

Ab Donnerstag im Kino: „Asteroid City“ , USA 2023, 106 Min.

, USA 2023, 106 Min. Der Trailer zum Film:

