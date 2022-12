"Aftersun": Ein Bild von einem Vater

Es gibt Kinofilme, in denen die Protagonisten nicht weniger vorhaben, als zigfach die Kurve zu kriegen, um die Welt zu retten. Der Film "Aftersun", der als eines der schönsten Langfilmdebüts aus Großbritannien gilt, ist definitiv nicht so. Die Schottin Charlotte Wells widmet sich in ihrem Kino-Erstling, für den die 35-Jährige Regie und Drehbuch verantwortete, Unausgesprochenem und Verdecktem zwischen Menschen, die einander die Welt bedeuten: Vater und Tochter. Calum, Anfang 30, lebt von der