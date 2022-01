Selten hat im Kino jemand eine Leiche von so wunderschön goldenem Licht umflutet angezündet wie Bradley Cooper in "Nightmare Alley". Regisseur Guillermo del Toro schuf für seinen psychologischen Thriller eine Eröffnung, die seinem Ruf als Doppel-Oscar-Sieger gerecht wird: Glanz und Elend, (Rampen-)Licht und Schatten in einem Film, in dem Cooper als abgebrannter Antiheld für den Zirkus entflammen wird.