Die besten Film- und Serien-Neuheiten

1. Apollo 11

Rechtzeitig für den 50. Jahrestag der Mondlandung präsentierte Regisseur Todd Douglas eine Dokumentation, die verspricht, die Mondlandung quasi selbst zu erleben. Bisher unveröffentlichte originale Bild-und Tonaufnahmen wurden bearbeitet und zeigen das Ereignis in scharfer Qualität. Die Erstellung des mit 91 Minuten eher kurzen Films war daher ein großer Aufwand. Die Doku zeigt auch ausschließlich diese Originalaufnahmen: Keine Interviews mit Zeitzeugen, keine Erzählstimme, um den Zusehern das Gefühl zu geben, unmittelbar dabei zu sein. Der Film läuft bereits im Kino.

2. Stranger Things, Staffel 3

Die Netflix-Serie rund um die mysteriösen Geschehnisse in der fiktiven US-Kleinstadt Hawkins war schon kurz nach der Erscheinung 2016 ein Riesenerfolg. Nun wurde die dritte Staffel veröffentlicht und fand innerhalb weniger Tage etwa 40 Millionen Zuschauer. Die Serien spielt in den 1980er-Jahren und ist eine Mischung aus Science-Fiction, Horror und Mystery.

3. Yesterday

Eine Musikkomödie von Danny Boyle: Jack Malik ist ein erfolgloser britischer Musiker. Als er von einem Bus angefahren wird und gleichzeitig für zwölf Stunden weltweit der Strom ausfällt, werden die Beatles aus der Erinnerung der Menschheit gelöscht. Nur Jack kann sich an deren Songs erinnern. Auch der berühmte Sänger Ed Sheeran hat einen Auftritt im Film. Der Film läuft ab sofort im Kino.

4. The Boys

Die Amazon-Serie verspricht zu zeigen, was passiert, wenn Superhelden so einflussreich wie Politiker, so berühmt wie Stars und so angesehen wie Götter sind, aber sich nicht besonders edel verhalten. Zu sehen ist sie ab 26. Juli auf Prime-Video. Vorsicht: Der Trailer ist nicht für Kinder oder sensible Personen geeignet!

5. Der König der Löwen

Die Handlung des Zeichentrickklassikers dürfte den meisten wohl bekannt sein: In der Savanne wird Simba, der Sohn des Königs Mufasa, geboren. Doch nicht jeder ist mir der Ordnung zufrieden: Scar, der Bruder Mufasas, will das Königreich übernehmen. Jon Favreau hat bereits mit "The Jungle Book" einen Disney-Klassiker neu verfilmt. Sein nächstes Remake erscheint am 17. Juli in den österreichischen Kinos.

6. Family Reunion

Die neue Netflix-Serie beschäftigt sich mit den Schwierigkeiten und Konflikten zwischen der älteren und der jüngeren Generation: Die Eltern Moses und Cocoa McKellan ziehen mit ihren Kindern Jade, Ami, Shaka und Mazzi aufs Land zu Cocoas Eltern. Doch es liegen Welten zwischen den Lebensstilen der Familienmitglieder.

7. Anna

Anna Poliatova ist nicht nur Model, sondern vor allem eine gefährliche Killerin im Auftrag des sowjetischen Geheimdienstes KGB. Als die feindliche CIA auf sie aufmerksam wird, verstrickt sie sich in Lügen und Intrigen. Der Action-Film erscheint am 18. Juli in den heimischen Kinos.

8. Black Mirror, Staffel 5

Die britische Netflix-Serie handelt von den verschiedenen Auswirkungen der Verwendung von Technik und Medien auf die Gesellschaft. Jede Folge erzählt eine eigene Geschichte und ist in sich geschlossen. Zum Cast gehört unter anderem Sängerin Miley Cyrus. Staffel 5 ist seit Juni zu sehen.

9. Tel Aviv on Fire

Der Nahostkonflikt als Soap Opera. Regisseur Sameh Zoabi verarbeitet das politisch brisante Themengebiet mit Humor. Der Film erscheint am 19. Juli in den Cineplexx-Kinos.

10. Absentia, Staffel 2

Im Juni erschien die zweite Staffel der Serie auf Prime Video. FBI-Agentin Emily Byrne verschwindet spurlos und wird für tot erklärt. Sechs Jahre später wird sie schwer verletzt in einer Waldhütte gefunden und kann sich nicht mehr an ihr Verschwinden erinnern.