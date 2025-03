Kinofilm „In the Lost Lands“: Die Hexe, die nicht Nein sagen kann

Zwischen 2002 und 2016 hat die aus der Ukraine stammende Schauspielerin Milla Jovovich in sechs Verfilmungen der Videospielreihe „Resident Evil“ ihre Zugkraft als Actionstar bewiesen. Mit einer effektvollen Mischung aus Intelligenz, Schlagkraft und Humor begeisterte sie Kinofans. Aktuell ist sie im märchenhaften Actionfilm „In the Lost Lands“ zu erleben.

Vorlage von George R. R. Martin

Der Film basiert auf einer Kurzgeschichte von George R. R. Martin, dessen Romanreihe Inspiration für die Erfolgsserie „Game of Thrones“ war. Regisseur Paul W. S. Anderson setzt klugerweise insbesondere auf die Ausstrahlung seines Hauptdarstellerduos, zu dem noch Dave Bautista zählt. Allen voran hat Anderson seiner Ehefrau Jovovich viele Entfaltungsmöglichkeiten gegeben.

Sie verkörpert die von den Mächtigen als böse Hexe verschriene Zauberin Gray Alys. Diese lebt in einer nach einem globalen Krieg zerstörten Welt, Kirche und Königshaus halten die Mehrzahl der verbliebenen Menschen wie Sklaven. Gehorsamkeit der Untertanen bis in den Tod sichert die Macht der Herrschenden.

Ein gefährlicher Auftrag reißt Gray Alys ungewollt in den Kampf zwischen Gut und Böse – Ausgang ungewiss. Auftakt der mit vielen Überraschungen gespickten Story ist der Wunsch der Königin, sich in einen Werwolf verwandeln zu können. Gray Alys soll ihr dazu verhelfen. Da die Zauberin verpflichtet ist, niemandes Anliegen zurückzuweisen, macht sie sich an die Arbeit. In einer unwirtlichen Gegend, genannt „The Lost Lands“, gibt es angeblich einen mordsgefährlichen Mann, der sich immer bei Vollmond in ein Monster verwandelt. Zur Suche nach ihm verbündet sie sich mit dem Jäger Boyce (Dave Bautista). Das Paar schlittert von einer gefährlichen Situation in die nächste.

Märchen und Actionspektakel

Die spannungsgeladene, mit Witz und kritischen Anspielungen gegen autokratische Regierungsformen und Missbrauch von Religionen gespickte Handlung vereint Elemente aus Märchen, Science-Fiction-Epen, Western, Lovestorys und vor allem Actionspektakeln.

Geglückt ist die visuelle Gestaltung: Die dystopische Welt ist durchweg glaubwürdig.

Jovovich darf nicht nur als äußerst geschickte Kampfsirene brillieren. Oft kann sie auch ihr Talent als Charakterinterpretin entfalten. Und: Nie wird sie auf äußere Reize reduziert.

In the Lost Lands, D, CAN, USA 2025, 102 Min., jetzt im Kino

OÖN Bewertung:

