Kinderklangwolke: Mit der Elfe "Ilvie Little" unterwegs auf hoher See

Gemeinsam lassen sich alle Abenteuer bestehen. Vor allem, wenn das Publikum singend und klatschend mithilft, wie am Sonntag bei der Kinderklangwolke von Kinderkulturzentrum Kuddelmuddel und Brucknerhaus im Donaupark, wo die Elfe "Ilvie Little" mit ihrer Crew in See stach. Das gleichnamige Musical nach den Kinderbüchern der künstlerischen Leiterin Susanne Stemmer lud zur Schatzsuche, befeuert von eingängigen Rhythmen und Mitsingmelodien der Berliner Liedermacherin Suli Puschban und ihrer "Kapelle der guten Hoffnung". Dass Letztere selbst im Sturm nie verloren ging, war der vereinten Stimmkraft der Schüler der Landesmusikschule Enns zu verdanken, die im Chor und mit souveränen Solisten – Josefine Steinwendner, Jonas Bürger, Flora Waldhäusl, Michaela Linde, Linette und Lucille Okafor – Schwung und Freude am Singen verströmten. Eine herzerfrischende Kinderklangwolke in wohltuend dosierter Lautstärke. Den Schatz haben sich alle redlich verdient!

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autorin Karin Schütze Redakteurin Kultur Karin Schütze