Kinderbuchmesse Kibum entfacht Leselust virtuell

Die Oldenburger Kinder- und Jugendbuchmesse Kibum, die größte nicht kommerzielle Messe im deutschsprachigen Raum, findet coronabedingt noch bis 17. November online statt. Ein digitaler Leseraum lädt zu Videos mit Geschichten und Musik. Junge Leselustige werden kindgerecht durch die Seiten navigiert. Per Klick können sie angeben, wofür sie sich interessieren: für Abenteuergeschichten, Märchen, Gedichte oder Lustiges. Zur Auswahl stehen zudem Videos, in denen Autoren aus ihren Büchern vorlesen oder von der 14-jährigen Buchbloggerin Mirai Mens befragt werden. Unter dem Titel "Wissenschaft in zehn Minuten" zeigen die Veranstalter Videobeiträge zu kinder- oder jugendliterarischen Texten, in denen sich Wissenschafter und Studierende mit einem ausgewählten Text auseinandersetzen. Stadt und Universität Oldenburg organisieren die Kibum seit 1974. Deren digitale Variante hat Kinder- und Jugendbuchautorin Kirsten Boie ("Der kleine Ritter Trenk", "Wir Kinder aus dem Möwenweg") organisiert.

Infos: www.kibum-oldenburg.de