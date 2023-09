Kinderärzte: Mehr Bewegung gegen Depressionen

Dringend nötig seien mehr professionelle Prävention bei psychischen Problemen von Jugendlichen, mehr Bewegungseinheiten und ein besseres Arzneimittelmanagement.

Eigentliches Thema der 61. Jahrestagung der Österreichischen Gesellschaft für Kinder- und Jugendheilkunde (ÖGKJ) in Leoben mit rund 600 Teilnehmenden war die "vernetzte Pädiatrie". Im Zentrum stand aber der Austausch über aktuelle Herausforderungen – wie etwa steigende psychische Probleme bei Jugendlichen, Bewegungsmangel und Übergewicht sowie der bereits oft zitierte Fachärztemangel in diesem Bereich. In ganz Österreich sind 25 Kassenstellen im niedergelassenen Bereich unbesetzt und 44 Fachärztestellen im stationären Bereich.

