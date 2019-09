"Kinder haben das Recht auf ein gescheites Kulturangebot statt Bespaßung", ist das Credo Manfred Forster, Leiter des Linzer Kinderkulturzentrums Kuddelmuddel in der Langgasse, wo auch das "Linzer Puppentheater" und das "Theater des Kindes" beheimatet sind. Auf Zwei- bis 14-Jährige – und Ältere – warten (Figuren)theater, Kasperlbühne, Tanz und Musik.

Als erste Premiere (26. 9.) wandeln Figurenspielerin Gerti Tröbinger und Sohn Maximilian auf den Spuren großer Dichter. Mit fünf Balladen erzählt "Walle, walle manche Strecke" ab sechs Jahren "Heldenepen in aller Kürze, wobei wir für jede Ballade ein eigenes Stilmittel haben, von Video über Live-Cam bis zum Klappmaul", sagt Gerti Tröbinger, Intendantin des Welser Figurentheaterfestivals. Lieder für alle ab vier Jahren fädelt die Linzerin Magdalena Danner alias Lena Magdalena in ihrem Debütprogramm "Gemüseheld + Superkind" (21. 1. 2020) auf. Ein musikalisches Objekt-Theater ist "Second Hand Show" des babelart Theater (11.2.). Gäste sind u. a. das Theater Kuckucksheim mit "Der Räuber Hotzenplotz", Veronika Moser und ihr Mitmach-Musiktheater und die "Pulcinella Puppet Show" mit Gianluca Di Matteo. Die "Werkstätten" (4-14 Jahre) laden ein, selbst kreativ zu werden, in Ausdrucksspiel, Tanz, Breakdance und Theaterspiel (ab 30.9.). Forster: "Kinder sind eine kreative Quelle." Im Foyer eröffnet morgen der Erlebnisraum "Pipapo" der Kunstuni-Studierenden Sophia Wäger und Barbara Oppelt.

Infos: 0732 / 600 444 und www.kuddelmuddel.at; Karten: Servicecenter Brucknerhaus, 732 77 52 30

Artikel von Karin Schütze Redakteurin Kultur k.schuetze@nachrichten.at