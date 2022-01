"Ich glaube, dass wir Frauen in unseren Dreißigern naiv waren, was die Gleichberechtigung mit Männern betrifft." Zu diesem Befund gelangt Doris Kiefhaber, Geschäftsführerin der Österreichischen Krebshilfe. Sie ist 50 Jahre alt geworden, genau wie 21 andere Frauen, die ORF-Moderatorin Birgit Fenderl in ihrem Buch "Kurswechsel bei 5.0 – Porträts einer Frauengeneration, die sich neu erfindet" zur Bestandaufnahme einer Generation geladen hat.