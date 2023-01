Kind nominiert: Mobbingvorwürfe gegen Verleiher der "Goldenen Himbeere"

Die Nominierungen für den US-Schmähpreis ("Razzies") für die schlechtesten Leistungen im Filmbiz waren am Montag bekanntgegeben worden. Darunter war auch der zwölfjährige Nachwuchsstar Ryan Kiera Armstrong ("Firestarter"). Nach heftiger Kritik zogen die Verleiher die Nominierung von Armstrong zurück.

US-Schauspielerin Drew Barrymore (47, "Drei Engel für Charlie") kritisierte die Verantwortlichen scharf: "Ich mag es nicht. Weil sie jünger ist und es Mobbing ist", sagte Barrymore in der Sendung "CBS Mornings". Sie sei erleichtert, dass viele Menschen die Nominierung kritisiert hätten.

Das Branchenblatt "Variety" zitierte aus einem Statement des "Razzies"-Gründers John Wilson, in dem sich dieser entschuldigte und eine Altersgrenze von 18 Jahren für Nominierungen ankündigte: "Wir hatten nie die Absicht, die Karriere von irgendjemandem zu begraben", erklärte der Cineast.

Die "Razzies" (kurz für Raspberry/Himbeere) wurden 1980 von John Wilson als Gegenstück zur glanzvollen Oscar-Verleihung ins Leben gerufen. Sie werden in Kategorien wie "Schlechtester Hauptdarsteller" oder "Schlechtester Film" verliehen. Nach früheren Angaben der Gruppe stimmen rund tausend Mitglieder in den USA und weiteren Ländern ab. Die Verkündung der "Gewinner" erfolgt traditionell am Vortag der Oscar-Gala, die in diesem Jahr am 12. März über die Bühne gehen soll. Unter den Nominierten in diesem Jahr sind auch die Oscar-Preisträger Tom Hanks (66) und Jared Leto (51).

