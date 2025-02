"Killing Me Softly": Sängerin Roberta Flack ist tot

Die amerikanische Sängerin und Pianistin Roberta Flack ist tot: Laut Medienberichten ist die 88-Jährige am Montag in New York an einem Herzstillstand gestorben. Die 1937 in North Carolina geborene Musikerin war mit dem Lied "Killing Me Softly With His Song" weltweit berühmt geworden.

Erfolge hatte sie in den 1970er-Jahren auch mit Hits wie "The First Time Ever I Saw Your Face" und "Feel Like Makin’ Love". Sie gewann mehrere Grammys. 2016 erlitt sie einen Schlaganfall, 2022 gab sie bekannt, wegen einer ALS-Erkrankung nicht mehr singen zu können. Dabei handelt es sich um eine fortschreitende Erkrankung des zentralen Nervensystems. Flack war von 1966 bis 1972 mit dem Jazzmusiker Steve Novosel verheiratet. Patensohn Bernard Wright (1963– 2022) war ebenfalls Musiker.

