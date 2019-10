Kicken im Quoten-Niemandsland

Nach der Länderspielpause wird am Wochenende wieder österreichischer Bundesliga-Fußball gespielt. Seit vergangener Spielzeit hält der Bezahlsender Sky die exklusiven Übertragungsrechte – und zahlt dafür kolportierte 34 Millionen Euro per anno an die Bundesliga mit ihren zwölf Vereinen.

Sky und Bundesliga sind mit der Partnerschaft sehr zufrieden, zuletzt veröffentlichte der Sender, dass es pro gespielter Runde 1,74 Millionen "Kontakte" zu den Fans gebe. Dazu zählen neben den Sky-Abonnenten, die die Spiele ansehen (Vor- und Nachberichte, erste und zweite Halbzeit werden extra gezählt), etwa auch Besuche in den 2500 Sky-Sportbars im Land oder Youtube- oder Laola1-Aufrufe zu den Spielen – inklusive der Highlight-Sendungen des ORF.

"Methodischer Wahnsinn"

Was Marktforscher als "methodischen Wahnsinn" bezeichnen, sieht Sky als Erfolgsmodell. Michael Hübner, Sprecher von Sky Österreich: "Für uns sind die digitalen Reichweiten wichtig, weil wir ja die jungen Leute erreichen wollen, und diese Zahlen bestätigen uns."

Was die harte TV-Währung – Reichweite und Marktanteil – betrifft, kickt der Bezahlsender im quotentechnischen Niemandsland. 35.000 Zuseher pro Runde im Schnitt, der Marktanteil dümpelt bei 2,5 Prozent. Hübner: "Das stimmt, da haben wir natürlich Luft nach oben, denn auch für Vereine sind Marktanteile wichtig. Allerdings ist der Marktanteil auch eine Messung der alten TV-Welt. Bei 1,7 Millionen Kontakten pro Spieltag sind wir da relativ entspannt."

Bei einem Medienkongress im vergangenen Monat gab Sky bekannt, die Sportabos (Kosten 37,49 Euro pro Monat) im Vergleich zum Vorjahr um 80 Prozent gesteigert zu haben. Was diese Steigerung in absoluten Zahlen bedeutet, wird bei Sky nicht gesagt. Nur so viel: Von den rund 400.000 Gesamtabos entfällt rund die Hälfte auf Sportformate.

"Der Werbewert für die Sponsoren geht durch die geringe TV-Quote natürlich zurück", sagt Thomas Wieser vom Marktforscher United Synergies. Die zwölf Bundesliga-Klubs und ihre Sponsoren reagieren ambivalent auf die schwachen Quoten. Siegmund Gruber, Präsident des LASK, sagt: "Für uns passt Sky perfekt. Alle unsere Werbewerte sind gestiegen, und das hat nichts mit unseren internationalen Erfolgen zu tun."

Die Großvereine Rapid, Austria und Sturm haben vergleichsweise weniger TV-Präsenz als noch in der Saison 2018/19, als noch der ORF Livespiele und dabei oft Spiele der Großklubs übertragen hat. "Vereine wie Mattersburg sind bestimmt auch zufrieden, die sind im ORF ja kaum vorgekommen, jetzt schon", sagt Siegmund Gruber.

Jubel bei der grauen Maus

Eine Theorie, die Philip Thonhauser, Präsident des Bundesligavereins Admira, teilt: "Beim ORF hatten wir ein bis zwei Livespiele pro Jahr, und das auch nur sehr widerwillig. Was ich verstehen kann, weil wir nicht der attraktivste Verein sind. Jetzt werden unsere Spiele jede Runde übertragen, das ist ein absoluter Qualitätszuwachs."

Die Spiele der Nationalmannschaft und des Cups werden – weil laut Mediengesetz von überregionalem Interesse – weiter im ORF gezeigt. ÖFB-Präsident Leo Windtner weiß das auch wirtschaftlich zu schätzen: "Das Nationalteam profitiert, weil wir jetzt im ORF noch mehr Sendefläche erhalten. Da gab es auch schon sehr gute Abschlüsse mit Sponsoren."

Reichweiten, Quoten,...

SKY

Der Bezahlsender kommt nach 10 Runden auf 35.000 TV-Seher im Schnitt, der Marktanteil beträgt 2,3 % (älter als 12).

Attraktivstes Spiel war bisher der Schlager zwischen dem Lask und Salzburg. Die Partie am 22. September sahen durchschnittlich 67.000 Fans (Marktanteil 4,1 Prozent).

ORF

Die Highlight-Sendungen am Samstag sahen bisher 154.000 (MA 7 %), jene am Sonntag 193.000 (MA 8 %). Den ÖFB-Cup sahen bisher im Schnitt 328.000 Fußballfans (15 %). Das Länderspiel Slowenien gegen Österreich sahen 985.000 Menschen (2. Hälfte, 33 %)

Artikel von Helmut Atteneder Redakteur Kultur h.atteneder@nachrichten.at