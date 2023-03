"Kibbutz Contemporary Dance Company 2" begeisterte im Posthof

Schon 2019 hatte man sich auf die im nordisraelischen Kibbuz Ga’aton beheimatete Kompanie gefreut. Jetzt durfte sie das Linzer Publikum endlich willkommen heißen: Die 1994 von Rami Be’er gegründete Nachwuchsgruppe "Kibbutz Contemporary Dance Company 2" eröffnete am Montag den Tanztage-Reigen im Linzer Posthof.

Mit der Performance "360°" luden neun junge, vor Energie sprühende Tänzerinnen und Tänzer zum Eintauchen in einen in sich stimmigen Tanzkosmos, in dem alles zu fließen scheint. Im ausgewogenen Wechsel schälen sich einzelne Duette und Soli aus dem Kollektiv. Einmal ruht der Blick des Publikums auf der Kompanie als harmonischem großen Ganzen, dann wieder auf einzelnen Tänzerinnen und Tänzern in einfallsreich und mit Liebe fürs Detail choreografierten Duetten und Soli.

Dynamische Sequenzen, in denen kraftvolle Sprünge präzise Technik und Kondition offenbaren, wechseln mit intimen Momenten reduzierter Bewegungen, die kleinen Gesten und Gefühlen Raum geben. Auch die Musik gleicht einem Fluss, einmal mitreißend, dann wieder bedächtig dahingleitend.

Dass Tanz auch einfach Freude jenseits von professionellem Können sein kann, durfte auch das Publikum erleben. Wem Hände entgegengestreckt wurden, der fand sich sogleich ins Geschehen auf der Bühne integriert wieder. Dort drehte sich alles schneller als bange Gedanken im Kopf, die einem im Leben nicht selten die Freude vereiteln. Ein Erlebnis.

Fazit: Ein wunderbarer Tanztage-Auftakt, der Tanz zum Genuss für alle Sinne macht.

Weitere Termine: 22. 3.: Sofia Nappi & Compania Komoco (Italien); 30. 3., Raphael Miro Holzer; 27. 4.: Louise Lecavalier; 21. 4.: Rosalie Wanka; 30. 4.: Gravity & Other Myths; www.posthof.at

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autorin Karin Schütze Redakteurin Kultur Karin Schütze