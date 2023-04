KI-Duett begeistert Millionen im Netz

Millionen haben sich in den vergangenen zwei Tagen den Song "Heart On My Sleeve" der beiden kanadischen Superstars Drake und "The Weeknd" angehört und sind begeistert. Die Sache hat allerdings einen Haken: Das Lied hört sich zwar an, als ob die beiden es singen würden – tatsächlich dürften sowohl der Text als auch die Melodie und die Stimmen von einer künstlichen Intelligenz (KI) stammen.

Musikbranche besorgt

Aufgetaucht ist der Song am Samstag auf TikTok, wo er von einem User namens ghostwriter977 online gestellt wurde. Dieser behauptet, dass das 56 Sekunden lange Lied von einer KI stamme. Unklar ist, wer hinter dem Profil steht. Auf dem Profilbild ist eine mit einem weißen Tuch verhüllte Person mit Sonnenbrille zu sehen – Hier geht's zum TikTok-Video.

Insider vermuten, dass es sich bei dem Song um ein Marketinginstrument handeln könnte, möglicherweise für die Plattform Laylo, die nach eigenen Angaben Künstler mit Fans verbinden will.

Insgesamt zeigt "Heart On My Sleeve", wie künstliche Intelligenz den Musikmarkt radikal verändern könnte. Die Stimmen und die Machart des Songs kommen den realen Musikern bereits sehr nahe. Drake selbst äußerte sich vor kurzem kritisch über KI-produzierte Musik. Der 36-jährige Musiker bezog sich auf ein Lied, in dem seine KI-generierte Stimme zu hören ist, und schrieb auf Instagram vom "Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt".

