Kevin Costners "Horizon": Ein Western, der viel besser ist als sein zerstörter Ruf

Eine Frau befreit sich von einem Mann, indem sie ihm im Schlaf eine Kugel in den Hinterkopf jagt, ihr schreiendes Baby nimmt und in die endlosen Schneewälder Montanas reitet. Mit dem so irren, weil schießwütigen Caleb (Jamie Campbell Bower) will sich keiner anlegen, nur seine Mutter – mit einer schallenden Ohrfeige. Auf einem in der sengenden Sonne verwesenden Skalpierten tummeln sich aberhunderte Ameisen, während die Kamera das gleißende Licht der weiten Prärie einfängt.