"Wollt ihr euch alt fühlen? Ich bin 40", schrieb Macaulay Culkin an seinem Geburtstag (26. August 2020) auf Twitter. Der Film, der den New Yorker mit zehn Jahren berühmt machte, startete am 16. November vor 30 Jahren in den US-Kinos. Bei uns lief "Kevin – Allein zu Haus" ab 18. Jänner 1991 und lockte 600.000 Besucher an. Der Streifen über den achtjährigen Kevin, den die Eltern vorm Weihnachtsurlaub daheim vergessen, war ein Kassenhit.