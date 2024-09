Kerschbaums Anwalt: "Wenn die Stadt Linz bei ihrer Auffassung bleibt, bringe ich Klage ein"

Die Linzer Stadtpolitik beschäftigt sich nach der Lügen-Affäre von Ex-Bürgermeister Klaus Luger (SPÖ) vornehmlich mit sich selbst. Die Forderungen des am 9. Juli entlassenen Brucknerhaus-Direktors Dietmar Kerschbaum ob seiner vermeintlich widerrechtlichen Kündigung plus drei Millionen Euro Schadenersatz lösen sich dadurch nicht in Luft auf.