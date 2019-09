Kepler-Salon startet architektonisch runderneuert in die elfte Saison

Seit dem Kulturhauptstadtjahr 2009 gilt der Kepler Salon in der Linzer Rathausgasse 5 als Ort faszinierender Wissensvermittlung. Eine Erfolgsgeschichte, bei der die OÖN Medienpartner sind, und die heuer lange Sommerpause machte, aber nur, um noch spannender weitererzählt zu werden.

Seit Montag zeigen sich die Salon-Räume runderneuert. Der Welser Architekt Maximilian Luger zeichnet für die Renovierung verantwortlich, die mehr Klarheit, eine edle Lichtsprache und eine dezente Möblierung in das 500 Jahre alte Gemäuer brachte.

Der heimelige Holzboden wurden vom Muff von zehn Jahren befreit, die Bar sowie die Ton-und Lichttechnik erneuert. "Ich wollte die Räume möglichst behutsam anfassen", sagte Luger zur Wiedereröffnung am Montagabend. Sein Credo in solchen Auftragsfällen laute: "So viel tun wie notwendig, so wenig wie möglich." Die wahre Qualität des Alten zeige sich im Zulassen qualitätsvoller Adaptierungen, sagte er. Dies spreche stark für das Haus, in dem Astronom und Mathematiker Johannes Kepler von 1612 bis 1627 wohnte. Viele moderne Gebäude würden sich für solche Erneuerungen nicht eignen.

JKU-Rektor Meinhard Lukas, in dessen Verantwortungsbereich der Kepler-Salon fällt, kann sich derzeit über Baustellenmangel an seiner Uni nicht beklagen, vertritt aber nach wie vor die Meinung: "Es ist spannend, bestehende Räume weiterzuentwickeln."

Salon-Intendant Norbert Trawöger freute sich über die gelungene Renovierung und verwies auf die durch "gehaltvolle Gespräche geprägte Imprägnierung des Raums, die etwas sehr Spezielles ist". (but)

Programm: www.kepler-salon.at