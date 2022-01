Er war ein mehrfach mit Platin ausgezeichneter Sänger: Sein epochales "Bat Out of Hell"-Album zählt mit mehr als 43 Millionen verkauften Exemplaren zu den kommerziell erfolgreichsten Platten der Musikgeschichte. Als Schauspieler hinterließ er in Kultfilmen wie "Rocky Horror Picture Show" und "Fight Club" tiefe Spuren. Am Donnerstagabend ist Meat Loaf, bürgerlich Marvin Lee Aday, im Beisein seiner Ehefrau Deborah sowie der beiden Töchter Pearl und Amanda gestorben. Der Mann, dessen fast vier Oktaven umfassende Stimme und kreative Leidenschaft so gewaltig waren wie seine Körperfülle, wurde 74 Jahre alt. Nähere Angaben zur Todesursache machte die Familie vorerst keine.

Seinen Platz im Pantheon des Rock’n’Roll verdankt der am 27. September 1947 in Dallas geborene Entertainer seiner Fähigkeit, eingängigen Stadionrock mit dem Bombast von Richard Wagners Opern zu einer kongenialen, ja unerhörten Mischung zu verschmelzen. "Die erste ‚Götterdämmerung‘, zu der man tanzen kann", schrieb das "Time"-Magazin einst pointiert in einer Rezension.

Gewaltigen Anteil an Meat Loafs Erfolg – im Laufe seiner Karriere verkaufte das "Fleischlaberl" mehr als 100 Millionen Tonträger – hatte der US-Komponist Jim Steinman. Mitte der 70er liefen sich die beiden in New York erstmals über den Weg. Meat Loaf hatte sich mit Rollen in den Broadway-Produktionen von "Hair" und "Rocky Horror Show" (und in der späteren Hollywood-Verfilmung) einen Namen gemacht, Steinman wiederum war auf der Suche nach einem Sänger, der seine Vision einer Rock’n’Roll-Oper zum Leben erwecken könnte. Gesagt, getan. Das auf einem "Peter Pan"-Musicalprojekt basierende Ergebnis trug den schönen Namen "Bat Out of Hell" und avancierte dank Singles wie "Two Out of Three Ain’t Bad" und "Paradise by the Dashboard Lights" zum Welterfolg.

In der „Rocky Horror Picture Show“ Bild: APA

Der Streit der Alphatiere

Doch hielt die Zusammenarbeit zwischen den Alphatieren nicht lang. Steinman war frustriert, weil sich Meat Loaf auf Tour die Stimme lädiert hatte und den Frust in Hochprozentigem ertränkte. Der Sänger war angefressen, weil der Komponist ewig herumbrodelte und keine neuen Songs fertigbrachte. Der Split war unvermeidlich – und läutete eine wenig erfolgreiche Zeit in Meat Loafs Karriere ein. LPs wie "Dead Ringer", "Midnight at the Lost and Found" oder "Blind Before I Stop" blieben hinter den künstlerischen und kommerziellen Erwartungen zurück. 1983 musste der Texaner, der politisch den Republikanern nahestand, sogar Bankrott anmelden.

Erst Anfang der 90er-Jahre rauften sich die beiden Streithanseln wieder zusammen. Das von Steinman geschriebene Album "Bat Out of Hell II: Back Into Hell" konnte an den Erfolg der Debüt-LP anschließen und warf mit "I’d Do Anything For Love (But I Won’t Do That)" überdies eine Power-Ballade für die Ewigkeit ab, die in 28 Ländern auf Platz 1 der Charts kletterte.

Seit der Jahrtausendwende veröffentlichte Meat Loaf in schöner Regelmäßigkeit neue Platten. Die Qualitätspanne reichte dabei vom lässigen "Hang Cool Teddybear" (2010) über das mittelprächtige, aber unterhaltsame "Bat Out of Hell III: The Monster Is Loose" (2006) bis hin zu den beiden Machwerken "Hell in a Handbasket" (2011) und "Braver Than We Are" (2016). Im November postete der am unregelmäßigen Herzschlag verursachenden Wolff-Parkinson-White-Syndrom laborierende Sänger, dass er im Jänner mit seiner Band ins Studio gehen werde, um sieben neue Stücke einzuspielen. Dazu kam es leider nicht mehr.

Bat Out Of Hell

14-mal Platin, 43 Millionen verkaufte Exemplare, 522 Wochen in den US-Charts – das von Todd Rundgren produzierte „Bat Out of Hell“ zählt zu den wichtigsten Alben der Geschichte. Die sieben Songs wurden alle von Jim Steinman geschrieben, bei den Aufnahmen spielten u.a. Max Weinberg und Roy Bittan von Bruce Springsteens E Street Band mit. Die Platte ist auch in einer um drei Bonustracks erweiterten Fassung erhältlich. Im Februar 2017 feierte „Bat Out of Hell: The Musical“ in Manchester Premiere.