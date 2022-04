Der in unseren Breiten noch unbekannte Jazz-Grenzgänger Jon Batiste, die junge Pop-Sensation Olivia Rodrigo ("Drivers License") und das aus Bruno Mars und Anderson Paak bestehende Soul-Doppel Silk Sonic haben bei den diesjährigen Grammys die Musikpreise in den Hauptkategorien abgeräumt. Batiste gewann bei der Gala am Sonntagabend in Las Vegas insgesamt fünf Auszeichnungen, darunter in der prestigeträchtigen Kategorie "Album des Jahres" für seine Platte "We Are".