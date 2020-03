Keine Proben mehr am Landestheater

as Museum Arbeitswelt in Steyr hat geschlossen. Im Linzer Wissensturm entfallen ab Montag alle Veranstaltungen (u. a. Vaterglück 18.3; Familienglück 1.4.).

Musical in Gmunden erst 2021

Der Musical Frühling in Gmunden – geplante Premiere "Van Gogh" am 2. 4. – verschiebt alle Aufführungen auf 2021: Ticketrücknahmen ab Montag an den Vorverkaufsstellen – wer zugleich für 2021 bucht, soll einen Sonderrabatt erhalten (Details folgen). Das Gugg in Braunau sagt Alex Miksch & Band (20. 3.) ab. In Freistadt endet der Fraustadt-Monat, auch das MÜK schließt.

Die 20. Amadeus Austrian Music Awards (23. 4.) sind auf den 10. September verschoben: Zwei Preisträger stehen schon fest – das Duo Anger (Nora Pider, Julian Angerer) erhält den von den ORF-Radios bestimmten FM4-Award.