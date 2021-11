Keine Gewalt gegen Frauen

Die Kunstuniversität Linz beteiligt sich heuer erstmals an der internationalen Kampagne gegen Gewalt gegen Frauen "Orange the World": Der Transzendenzlift, der aus dem Dach des Gebäudes am Hauptplatz 6 ragt, wird 16 Tage orange – der Farbe der Kampagne – beleuchtet.

Seit gestern, dem Internationalen Tag gegen Gewalt gegen Frauen, bis 10. Dezember, Tag der Menschenrechte, leuchten weltweit viele öffentliche Gebäude orange, um auf Gewalt gegen Frauen aufmerksam zu machen, zu protestieren, sich mit den Betroffenen zu solidarisieren und gegen Diskriminierung von Frauen und "LGBTIQ" (Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender) zu protestieren.

Über feministischen Widerstand

Das Projekt in der Kunstuniversität wurde vom Arbeitskreis für Gleichbehandlungsfragen (akg) und Gitti Vasicek, Vizerektorin für Kunst und Lehre der Kunstuniversität Linz, initiiert. Umgesetzt wurde es mit Fiftitu%, der Vernetzungsstelle für Frauen* in Kunst und Kultur in Oberösterreich.

Passend zur Kampagne ist das jüngste Buch von Sarah Held, Dozentin für Fashion/Gender Studies an der Kunstuniversität Linz: "Zur Materialität des feministischen Widerstands – Textile Agency gegen sexualisierte Gewalt und Femicides" (Metzler 2021).