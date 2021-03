Georg Büchner, Gottfried Benn, Alfred Döblin, Arthur Schnitzler – lauter Männer mit zwei Berufen: Arzt und Schriftsteller. So wie der Linzer David Fuchs. 2018 platzte er mit seinem bemerkenswerten Roman "Bevor wir verschwinden" in den Literaturbetrieb und landete auf der Debüt-Shortlist für den Österreichischen Buchpreis. 2020 legte er mit "Leichte Böden" nach, am 4. Mai erscheint "Handbuch der Pflanzenkrankheiten", Fuchs’ erster Lyrikband.