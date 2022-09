Eine Reihe schlichter, mit roten Kleidern behängter Holzkreuze vor einem Gewitterhimmel und einem Regenbogen zeigt das Bild mit dem Titel "Kamloops Residential School", das in der New York Times erschienen ist. Es ist das erste Siegerfoto in der Geschichte des World Press Photo Contest, auf dem kein einziger Mensch zu sehen ist. "Es ist ein Foto, das sich ins Gedächtnis einbrennt, ein stiller Moment der Abrechnung mit der Geschichte der Kolonialisierung, nicht nur in Kanada, sondern weltweit", begründete Jury-Vorsitzende Rena Effendi die Wahl. Das Kamloops-Internat in British Columbia war Teil des kanadischen Residential School System, das auf die Zwangsassimilierung der indigenen Bevölkerung abzielte. Kinder wurden mit Gewalt von ihren Eltern getrennt und physisch missbraucht. Im Mai 2021 wurden auf dem Schulgelände die Gräber von 215 Kindern gefunden.

Inhaltlich überraschte der Norweger Jonas Bendiksen mit seiner Serie über die nordmazedonische Provinzstadt Veles, die 2016 als weltweites Zentrum für die Herstellung von Fake News in die Schlagzeilen geriet. Sechs Monate nach Veröffentlichung enthüllte der Fotograf, dass er nur leere Räume fotografiert, in 3D-Räume umgewandelt und mit computergenerierten 3D-Modellen bevölkert hat.

Schau: "World Press Photo 22", bis 23. 10., Galerie WestLicht, Westbahnstr. 40, 1070 Wien Öffnungszeiten: täglich 11 bis 19, donnerstags 11 bis 21 Uhr

Amber Bracken (Foto des Jahres), „Kamloops Residential School): Das Bild erzählt von 215 auf einem kanadischen Schulgelände verscharrten Kindern.

Konstantinos Tsakalidis, „Evia Island Wildfire“: Panayiota Kritsiopi schreit verzweifelt, als sich ein Lauffeuer ihrem Haus auf der griechischen Insel Euböa nähert.

Jonas Bendiksen, „The Book of Veles“: ein bewusst manipuliertes Bild zu Fake News

Louie Palu, „Political Year Zero“: Aktivisten demonstrieren in Washington für die Impfung gegen Covid-19

Lalo de Almeida, „Amazonian Dystopia“: Brasilianische Indigene vor dem Flug nach Brasilia, um gegen einen Staudammbau und geplante Wasserkraftwerke in ihrem Gebiet zu protestieren.

Matthew Abbott, „Saving Forests with Fire“: Ein

Aborigine zündet Gras an, um seine Gemeinde vor Waldbränden zu schützen.

