"Wer will mich … noch?" heißt das Programm, mit dem das Kabarettduo Heilbutt & Rosen am Donnerstag den langersehnten Kultur-Neustart in der Spinnerei Traun zelebriert. Eine berechtigte Frage, die nicht nur für amouröse Zweierbeziehungen, sondern auch für die Kulturlandschaft generell gilt. Angst, dass das Publikum den regionalen Kulturinstitutionen während der Corona-Zwangspause seine Zuneigung entzogen hat, hat Brigitte Brunner aber keine. "Im Gegenteil!