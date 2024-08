"Kein böses Blut": Warum Christopher Seiler "Aut of Orda" verlässt

"Christopher Seiler hat für sich entschieden, kein Teil mehr der Band "Aut of Orda" zu sein", gab die Gruppe am Montag auf Instagram bekannt. Der Sänger, bekannt vom Pop-Duo "Seiler und Speer", werde ab sofort weder bei Promo-, Studio noch Live-Terminen dabei sein. Erst am Freitag waren "Aut of Orda" noch zu dritt in Linz aufgetreten. Die beiden noch verbliebenen Bandmitglieder Paul Pizzera und Daniel Fellner wollen weitermachen und kündigten in dem Post für September eine neue Single an.

"Viele andere Projekte"

"Wünsche meinen Jungs von "Aut of Orda" nur das Beste, Die letzten eineinhalb Jahre waren eine großartige Reise mir einem Nummer-1-Album, vielen ausverkauften Shows und noch mehr schönen Momenten", teilte Christopher Seiler in einer Story auf Instagram mit. Zu seinem Ausstieg sagte Seiler gegenüber dem "Kurier": "Meine Energien passen momentan einfach nicht, weil ich nebenbei noch viele anderen Projekte verfolge. Es gibt kein böses Blut und ich wünsche den beiden für die Zukunft das Beste.“

Die Band hatte sich im Frühjahr 2023 mit "Hoch Gwimmas (n)Imma", einem Song, der dem österreichischen Fußballnationalteam gewidmet ist, vorgestellt. Mit "Wigl Wogl" zog man in die Ö3-Charts ein. Bei der Ö3-Challenge „Song für Österreich“ entstand der Hit "Fix net normal". Im April 2024 erschien das Debütalbum von "Aut of Orda" ("Das Empörium schlägt zurück"), dieses stieg auf Platz 1 der österreichischen Albumcharts ein.

