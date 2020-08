Kehlmann in Gmunden

Seit „Die Vermessung der Welt“ (2005) ist er ein internationaler Literatur-Star, sein Roman „Tyll“ ist aktuell für den honorigen Booker Prize nominiert (Entscheidung: 26. August). Am Wochenende war Daniel Kehlmann bei den Salzkammergut Festwochen in Gmunden zu Gast und füllte den Toscana Congress nicht nur mit Publikum, sondern auch mit kreisenden Gedanken, die einen Boden fanden: Am Samstag las er aus „Tyll“ (musikalisch begleitet von Michael Oman/Blockflöte, Martina Schobersberger/Cembalo). In der gestrigen Matinee erläuterte er mit ORF-Journalistin Renata Schmidtkunz unter anderem penible Recherche-Vorgänge und das Leben in Ungewissheiten.

Weiteres Festwochen-Programm (bis 22. August) unter: www.festwochen-gmunden.at

Tel.: 07612/70630-12