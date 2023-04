Kaya Yanar: "Türke vor Wien!"

Mit flapsigem Humor, mit dem er sich und seine Community auf die Schaufel nimmt, wurde Kaya Yanar berühmt – als einer der ersten Comedy-Stars mit türkischen Wurzeln. Am 19. April kommt der 49-Jährige, der in Frankfurt aufwuchs und nun mit seiner Frau und den beiden Söhnen in Zürich lebt, mit seinem Programm "Fluch der Familie" nach Linz (20 Uhr, Tips-Arena).