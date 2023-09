"Kaum scheint die Sonne, mähen die schon wieder"

Aufgewachsen ist Andrea Grill in Bad Ischl, hinausgezogen in die Welt hat es sie schon früh. Sie lebte in Thessaloniki, Tirana und auf Sardinien – wo sie zur Evolution der Schmetterlinge forschte. 2003 promovierte sie in Amsterdam zum Doktor der Naturwissenschaften. Die 48-Jährige, die nun in Wien lebt, hat aber ein zweites großes Talent: Sie schreibt. Mit ihrem Roman "Cherubino" schaffte es die polyglotte Autorin 2019 auf die Longlist des Deutschen Buchpreises.