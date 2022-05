Katrin Weber: Jazz, Lyrik und Bossa Nova

"Trieb" heißt der schillernde Silberling, beim verdienstvollen Mollner Label ATS Records wurde er produziert.

Vielfalt und Flexibilität sind das Markenzeichen von Katrin Weber. Der Auftritt offenbart Vertonungen von Gedichten von Rose Ausländer, Else Lasker-Schüler, Dorothy Parker, aber auch Friedrich Hölderlin – sehr berührend das Lieblingsgedicht ihres im März verstorbenen Vaters. Dazu kommen Webers Versionen bekannter Songs: "The Way we were" von Marvin Hamlisch, Barbra Streisand machte ihn zu einem Welthit, eine deutsche Version von Cohens "I’m your Man", ein Duett mit Christoph Wagner-Trenkwitz oder eine sehr witzige Version des Peggy-Lee-Hits "I’m a Woman", mit Kabarettistin Magda Leeb.

Illustre Gästeschar

Weber verfügt über ein erlesen besetztes Jazzquintett und eine illustre Gästeschar. Zu den Erwähnten gesellen sich das Spring String Quartet, der Produzent und Gitarrist Michi Ruzitschka und die brasilianische Vokalistin Thamires Tannous. Mit den beiden dringt Weber überzeugend in lateinamerikanische Gefilde vor. (haun)