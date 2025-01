Katharina Dengel: "Man kann auch mit einem Babybauch auf der Bühne stehen"

Bei Katharina Dengel häufen sich gerade die guten Nachrichten. So hat sie es bei der Aktion "Newcomerin gesucht" in das Finale der letzten sechs Kandidatinnen geschafft. Bis 13. Februar können OÖN-Leserinnen und -Leser auf nachrichten.at/newcomeringesucht abstimmen, wer beim Konzert zum Weltfrauentag am 8. März im Brucknerhaus mit den Poxrucker Sisters, AVEC, Ina Regen, SODL und Sandra Hesch auftreten wird. Gute Nachricht Nr. 2: Im April erscheint ihr neuer Song "Sounds of a Garden", den sie mit ihrer Band aufgenommen hat. Darin geht es zum einen um die Magie der Natur, in der sie sich so wohl fühlt. "Zum anderen thematisiere ich aber auch die Kehrseite, die Zerstörung der Natur."

Die schönste Nachricht ist für die 32-Jährige aber eine ganz private: Sie wird im Juni Mutter. Hier sind für die Eferdingerin, die in Eggerding aufwuchs, die Poxrucker Sisters ein Vorbild: "Für mich war es lange Zeit nicht klar, ob man auch mit Kindern eine Musikkarriere haben kann. Die Poxrucker Sisters haben gezeigt: Das geht." Schwangerschaft und Musikkarriere seien vereinbar: "Man kann auch mit einem Babybauch auf der Bühne stehen."

Dengel, die elementare Musik- und Tanzpädagogik mit Schwerpunkt Gesang am Mozarteum Salzburg studierte, freut sich, dass sie durch die Aktion neue Musikerinnen kennenlernt. Eine der sechs Finalistinnen, Bianca Ortner, kannte sie bereits – und wie es der Zufall will, hatten die beiden zuvor eine Zusammenarbeit vereinbart: Sie ist am 21. März um 19.30 Uhr bei einem Doppelkonzert mit Bianca Ortners Ensemble im Linzer Kultur Hof zu hören.

Der Zwischenstand im Voting:



KALEA 37,5 %

ams 18,1 %

Ortner, Gruber, Gregoric 15,5 %

Christina Zarzer 14,1 %

Katharina Dengel 8,2 %

Nana Falkner 6,6 %

Noch bis zum 13. Februar können Sie auf nachrichten.at/newcomeringesucht Stimmen für Ihre Favoritin abgeben!

Autor Herbert Schorn Redakteur Kultur und Leben Herbert Schorn